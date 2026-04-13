Conductor se estrella contra oficinas de Educación en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un accidente vial registrado la noche del domingo dejó daños considerables en las instalaciones de la Secretaría de Educación, luego de que un vehículo se impactara contra la barda perimetral de las oficinas regionales, ubicadas sobre la avenida Carranza.

El profesor Benito Luis Costilla, director de Servicios Educativos Regionales, confirmó que el percance provocó el derrumbe de un tramo en la parte frontal del inmueble.

"Desafortunadamente, anoche surgió aquí un accidente vial donde nos vimos afectados. Parte frontal de la barda perimetral fue derrumbada por un vehículo que se incrustó ahí", señaló.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor, de origen hondureño, habría acudido previamente a una taquería cercana, donde solicitó una bebida alcohólica que le fue negada debido al horario. Presuntamente molesto, abordó una camioneta tipo Jeep y, al retirarse, impactó el anuncio del establecimiento.

Tras el primer choque, el sujeto continuó su marcha a exceso de velocidad y terminó estrellándose contra la barda de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública.

Acciones de la autoridad

Paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para brindar atención a una mujer que viajaba como acompañante, quien presentó una lesión en el hombro. El conductor resultó ileso.

Elementos de Seguridad Pública Municipal y de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento de los hechos y procedieron con la detención del responsable, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales. El vehículo quedó asegurado.

Costilla indicó que hasta el momento se espera una evaluación oficial para determinar la magnitud de los daños y el costo de la reparación.

"Vamos a ver cómo se hacen responsables para la reparación. Sí es considerable el daño, pero estamos esperando que vengan a hacer la evaluación para poder hablar de un monto", explicó.

Agregó que será una vez concluido el peritaje cuando se definan las acciones para la rehabilitación del área afectada.