Regresan más de 36 mil alumnos a clases en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Este lunes, alrededor de 36 mil 120 alumnos de nivel básico retomaron actividades escolares tras el periodo vacacional de Semana Santa, informó el profesor Benito Luis Costilla, director de Servicios Educativos Regionales.

El regreso abarca a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, quienes se reincorporaron a las aulas con normalidad, mientras autoridades escolares monitorean la asistencia en los distintos planteles.

Hasta el momento, no se reportaron incidentes de vandalismo o robos durante el receso vacacional. "Afortunadamente, no tenemos ningún reporte de afectaciones; todas las escuelas pudieron reanudar actividades con normalidad", indicó Costilla.

Detalles confirmados

No obstante, precisó que dos planteles, las secundarias técnicas 5 y Oliverio, operan de manera híbrida debido a trabajos de construcción de techumbre, lo que ha obligado a implementar ajustes en la modalidad de clases.

En cuanto a la seguridad de los materiales escolares, detalló que la mayoría de las instituciones resguardó su equipo dentro de sus propias instalaciones. Solo una telesecundaria dejó equipo bajo resguardo externo, el cual está pendiente de ser recogido en las oficinas de Servicios Regionales.

Impacto en la comunidad

Con este retorno, alumnos y docentes entran en la etapa final del ciclo escolar, considerada clave para el cumplimiento de los planes académicos establecidos.

"Es una de las fases más importantes, tanto para maestros como para estudiantes. Se están desarrollando otro tipo de trabajos, pero siempre en apego a lo que marca la Secretaría de Educación", concluyó.