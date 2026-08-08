Mujer de 35 años hospitalizada en Piedras Negras por crisis emocional

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una mujer de 35 años fue hospitalizada en Piedras Negras luego de atravesar una crisis emocional que derivó en una emergencia médica.

Esteisy Yoselin "N" recibió atención de emergencia en el Hospital General Salvador Chavarría, a donde llegó acompañada de una amiga tras presentar complicaciones de salud.

Personal médico le brindó atención y logró estabilizarla; sin embargo, permaneció bajo observación para vigilar su evolución.

¿Qué ocurrió con Esteisy Yoselin?

De acuerdo con la información recabada inicialmente por la Fiscalía General del Estado, la mujer habría ingerido diversos medicamentos con la intención de atentar contra su vida, hipótesis que permanece como la principal línea de investigación.

El caso ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Rubí, de la colonia Los Espejos.

Acciones de la autoridad

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía en la Región Norte 1, informó que se tomó conocimiento del hecho y que la mujer será canalizada al área de Salud Mental para recibir atención y seguimiento especializado.

Explicó que, tras las primeras entrevistas realizadas a familiares, se estableció que el incidente ocurrió en el contexto de una crisis emocional.