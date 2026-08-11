Detienen en Nava a presunto responsable de homicidio en Dallas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Jesús Leal Huerta, señalado por la Policía de Dallas como presunto responsable de la muerte de una mujer y de herir a dos menores en Texas, fue detenido en Coahuila y quedó a disposición del Ministerio Público por delitos relacionados con narcóticos, cohecho y posesión de armas.

El arresto ocurrió sobre la carretera federal 57, a la altura del municipio de Nava, luego de que autoridades estadounidenses alertaran a corporaciones mexicanas sobre el desplazamiento del sospechoso hacia el interior del país.

De acuerdo con la investigación difundida por la Policía de Dallas, Leal Huerta habría irrumpido alrededor de las 6:38 horas del domingo 9 de agosto en un domicilio de Skillman Street, donde presuntamente atacó a dos menores y apuñaló a Daisy Moctezuma, de 35 años, quien murió desangrada en el lugar.

Tras el crimen, el sospechoso habría intentado escapar hacia México, donde cuenta con familiares. La investigación permitió establecer que había cruzado desde Eagle Pass, Texas, a bordo de una camioneta Ford F-150, por lo que autoridades estadounidenses solicitaron apoyo a corporaciones de Coahuila para ubicarlo.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal lograron localizarlo y detenerlo en territorio coahuilense. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I, en Piedras Negras, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de los Ministerios Públicos, informó que se recaban datos de prueba, además de declaraciones de testigos y personas afectadas, por lo que será dentro del plazo constitucional de 48 horas cuando se determine la situación jurídica del detenido.

Respecto al homicidio ocurrido en Dallas, corresponderá a las autoridades de Estados Unidos realizar, en su caso, la solicitud formal de extradición ante las instancias mexicanas.

Al tratarse de un ciudadano mexicano detenido en territorio nacional, su entrega no se realiza de manera directa en un puente internacional, sino mediante el procedimiento legal de extradición.

Por ello, primero deberá resolverse la situación jurídica que enfrenta en México por los delitos que motivaron su aseguramiento. Una eventual entrega a las autoridades estadounidenses dependerá posteriormente de la solicitud y del procedimiento de extradición correspondiente.