Van brigadas a cuatro colonias: Refuerzan control contra el dengue

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Como parte de las acciones permanentes para prevenir el dengue, personal de Vectores realizará esta semana labores de control larvario en las colonias Presidentes I, II y III, así como en Ramón Bravo.

Acciones de la autoridad

Priscilla Hernández López, coordinadora de Promoción a la Salud, informó que las brigadas también mantienen la ruta de ovitrampas, mediante la cual se realiza la lectura de la ovipostura registrada en las trampas instaladas en distintos puntos del municipio.

La funcionaria destacó que la participación de brigadistas voluntarios ha permitido ampliar la cobertura y llegar a un mayor número de colonias en menor tiempo. "Ahora nuestro alcance ha sido mayor gracias a todos los brigadistas voluntarios con los que contamos. Estamos llegando a más colonias, más rápido", indicó.

Importancia de la participación comunitaria

Hernández López pidió a los habitantes de las colonias programadas permitir el acceso del personal a sus domicilios para revisar patios y eliminar posibles criaderos de mosquitos. En los hogares que no sean visitados por las brigadas, recomendó a los residentes realizar la limpieza de patios y retirar recipientes, cacharros y cualquier objeto que pueda acumular agua.

La coordinadora de Promoción a la Salud reiteró que la prevención debe mantenerse en los hogares y pidió eliminar botes, tinacos, cacharros y otros recipientes que puedan convertirse en criaderos, con el objetivo de reforzar el control del mosquito durante su fase acuática.