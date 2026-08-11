Liberan a cuatro detenidos por presunto allanamiento en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La investigación por el presunto allanamiento de una vivienda en la colonia Central continuará, pese a que los cuatro hombres detenidos por estos hechos recuperaron su libertad, informó la Fiscalía General del Estado.

Gustavo N., de 18 años; Armando N., de 33; Edilberto N., de 35, y Joaquín N., de 37, fueron detenidos luego de que vecinos de la calle Santa Cruz los retuvieron al supuestamente encontrarlos dentro de un domicilio, donde habrían sustraído herramientas y cable propiedad de un soldador.

Tras su detención, los cuatro fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que inició una carpeta de investigación por hechos posiblemente constitutivos del delito de allanamiento de morada.

Sin embargo, al cumplirse el plazo constitucional de 48 horas, la autoridad ministerial determinó dejarlos en libertad bajo las reservas de ley, mientras continúan las indagatorias para establecer si existe responsabilidad penal.

Acciones de la autoridad

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador del Ministerio Público, explicó que la carpeta permanece abierta y que se recaban nuevos datos de prueba para fortalecer la investigación.

Precisó que será necesario contar, entre otros elementos, con la denuncia o querella formal del propietario del inmueble afectado. Una vez integrada la investigación preliminar y reunidos los elementos necesarios, el Ministerio Público podría solicitar ante un juez el medio de conducción correspondiente contra los señalados.

Detalles confirmados

La liberación, aclaró, no implica el cierre del caso ni descarta que los cuatro hombres vuelvan a ser requeridos por la autoridad judicial si se reúnen elementos suficientes para determinar su probable responsabilidad.