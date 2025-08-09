Clausuran "La Diabla" tras riña campal; hay dos mujeres lesionadas

Piedras Negras, Coah. – Una riña campal registrada la madrugada del sábado en el bar "La Diabla" , ubicado sobre la avenida H. Colegio Militar , dejó como saldo dos mujeres lesionadas y la clausura del establecimiento por parte de las autoridades municipales.

De acuerdo con el reporte, el incidente ocurrió cerca del horario de cierre de los centros nocturnos. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a Clarisa N. con lesiones menores, mientras que Lizbeth N. se hallaba inconsciente tras recibir varios golpes. Esta última fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja al Hospital General Salvador Chavarría , donde fue reportada fuera de peligro .

Según la declaración de Lizbeth, el conflicto se originó dentro del bar debido a una discusión con el DJ , pero escaló al exterior hasta convertirse en una pelea generalizada entre clientes, empleados y guardias de seguridad del lugar.