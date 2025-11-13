¿Cómo pasó todo? Mesero hiere a cliente con dardo en incidente en restaurante de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un cliente resultó herido luego de ser atacado con un dardo por un mesero dentro del restaurante Hot Rod Wings, ubicado en la colonia Suterm, en un incidente ocurrido poco antes de la medianoche del martes.

La víctima, identificada como Víctor Hugo Hernández Moreno, de 36 años, fue trasladada a recibir atención médica tras sufrir heridas en el cuello y el hombro, aunque se reporta fuera de peligro, informó el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez.

"El hecho quedó registrado en las cámaras del establecimiento; sucedió dentro del local, pero aún se desconocen los motivos. Estamos a la espera de la denuncia formal del afectado para continuar con las investigaciones", señaló el funcionario.

¿Qué ocurrió?

Testigos relataron que el mesero agresor rompió varios tarros de cerveza antes de escapar del sitio. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

La Agencia de Investigación Criminal mantiene abiertas las indagatorias y analiza los videos de seguridad para esclarecer el ataque y determinar la responsabilidad penal del responsable.