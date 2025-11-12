Acusan a agente texano de iniciar tiroteo en Eagle Pass; videos desmienten versión oficial

EAGLE PASS, TEXAS. — Aunque las investigaciones sobre la balacera entre un agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y un residente de Eagle Pass aún no concluyen, autoridades texanas analizan presentar cargos contra el oficial involucrado, luego de revisar nuevos videos que lo señalan como el presunto agresor inicial.

Fuentes policiales revelaron que Pedro Elizondo, agente del DPS, fue dado de alta del hospital en San Antonio y se encuentra en su domicilio, recuperándose de dos heridas de bala —una en el hombro y otra en una pierna— que no pusieron en riesgo su vida.

Por su parte, Iván Rodríguez, empleado de las norias y el otro participante en el intercambio de disparos, permanece en libertad bajo reservas de la ley. Inicialmente fue señalado como el atacante y enfrentó una fianza de 175 mil dólares, pero la revisión de nuevas pruebas videográficas cambió el rumbo de la investigación.

Detectives de la división criminal y elementos de los Texas Rangers continúan con las pesquisas sobre el tiroteo ocurrido el pasado 7 de noviembre en el estacionamiento del centro comercial Las Águilas, en Eagle Pass, Texas.