"El Mercadito Mejora" llega a la colonia 28 de Junio con gran participación ciudadana

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Con gran participación de los vecinos, la tarde de este martes se llevó a cabo una nueva edición del programa "El Mercadito Mejora" en la colonia 28 de Junio, marcando la primera visita de esta iniciativa estatal a dicho sector.

Durante la jornada, las familias pudieron acceder a productos básicos a precios accesibles, entre ellos huevo, leche, frutas y verduras, además de recibir servicios de apoyo social y orientación sobre los distintos programas que integran "Mejora Coahuila".

¿Qué productos se ofrecieron en el mercadito mejora?

Marco Antonio Saldaña Infante, coordinador del programa en Piedras Negras, destacó la consolidación que han tenido estas brigadas y la alta demanda que registran en cada visita.

"Tan solo en el caso del huevo, llegamos a vender entre 300 y 400 tapas por jornada. Eso demuestra la confianza y la necesidad que existe en la comunidad", señaló.

El funcionario anunció que la próxima semana "El Mercadito Mejora" visitará la colonia Lomas del Norte.

"Gracias a la suma de esfuerzos del Gobierno del Estado, hemos logrado beneficiar a más de 28 mil familias en Piedras Negras con apoyos económicos, alimentarios y sociales", subrayó Saldaña Infante.

¿Cuál es el impacto del programa en la comunidad?

La estrategia forma parte de las acciones permanentes del Gobierno de Coahuila para mejorar la calidad de vida de las familias, acercando productos de la canasta básica y servicios esenciales a los distintos sectores del municipio.