Piedras Negras

Falla en comunicación retrasa auxilio en Piedras Negras; víctima muere antes de llegada de ambulancia

El Ayuntamiento reconoce un error en la cadena de comunicación y establece nuevos protocolos para evitar retrasos en emergencias.

Por Emilio Gallegos - 12 noviembre, 2025 - 06:34 p.m.
PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El Ayuntamiento de Piedras Negras confirmó que un error en la cadena de comunicación entre el Centro de Control C2 y el C4 provocó que una ambulancia llegara tarde a un auxilio, cuando la víctima ya había fallecido.

El comisario Eliud Mercado explicó que el reporte fue recibido correctamente a través de un grupo de WhatsApp, plataforma mediante la cual se atienden cientos de solicitudes ciudadanas cada mes. Sin embargo, el mensaje se detuvo en el enlace del C4, encargado de asignar las unidades de emergencia, lo que derivó en el retraso fatal.

Tras el incidente, el director de Protección Civil y representantes del C2 sostuvieron una reunión para revisar los protocolos de reporte y respuesta. Como resultado, se estableció un canal de comunicación directa por radio, con el objetivo de evitar demoras en futuras emergencias.

