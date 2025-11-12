Evalúa Eagle Pass abrir Puente Uno las 24 horas en la época navideña

EAGLE PASS, TEXAS. — La ciudad de Eagle Pass contempla mantener abierto el Puente Internacional Uno durante las 24 horas en fechas clave de fin de año, con el propósito de facilitar el paso de miles de paisanos que viajan a México para reunirse con sus familias.

El gerente municipal, Homero Balderas, informó que se realizan reuniones con los departamentos de Aduanas de Estados Unidos y México para definir los detalles de la operación.

"Estamos analizando la posibilidad de abrir el Puente Uno todo el día en dirección a Piedras Negras. El año pasado tuvimos buenos resultados con esta estrategia", explicó.

Por ahora, no se han confirmado las fechas exactas, aunque se prevé que el operativo se aplique durante los fines de semana de Acción de Gracias y los días previos a Navidad, cuando se registra el mayor flujo vehicular de connacionales que retornan a México.

La medida busca agilizar el tránsito fronterizo, ya que el Puente Internacional Dos suele resultar insuficiente para atender la gran cantidad de automóviles que se dirigen al lado mexicano durante la temporada decembrina.

Balderas agregó que la ciudad continúa en conversaciones con las autoridades de ambos países para alcanzar un acuerdo final antes de anunciar oficialmente el calendario de operación extendida.