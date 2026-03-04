Detienen en Piedras Negras a estadounidense buscado por abuso sexual

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. — Mediante labores de investigación y coordinación interinstitucional, elementos de la Policía Estatal de Coahuila y de la Agencia de Investigación Criminal lograron la detención de un hombre de 53 años identificado como Edward N., quien era requerido por autoridades de Estados Unidos.

El detenido, de nacionalidad estadounidense, contaba con una orden de búsqueda por el delito de abuso sexual cometido en agravio de una persona menor de 15 años.

Acciones de la autoridad

El delegado regional de la Zona Norte 1, Rigoberto Raúl Rodríguez, informó que estas acciones forman parte del trabajo permanente de colaboración entre corporaciones estatales, federales y municipales, así como con instancias extranjeras, siguiendo las instrucciones del fiscal general, Federico Fernández Montañez.

Asimismo, reiteró el compromiso de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de fortalecer la seguridad y la procuración de justicia mediante operativos conjuntos con la Policía Estatal.

Detalles confirmados

Las autoridades detallaron que la Deportación Controlada se realizó conforme a los protocolos establecidos con el Instituto Nacional de Migración, siendo entregado el detenido a la U.S. Marshals Service en el Puente Internacional II Piedras Negras–Eagle Pass.