Investigan muerte de adulto mayor en colonia Tierra y Esperanza

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La mañana de este martes fue localizado sin vida un hombre de la tercera edad en el interior de su domicilio, ubicado en la colonia Tierra y Esperanza.

Según el reporte oficial, el suceso ocurrió aproximadamente a las 10:00 horas en una vivienda de la calle Veracruz, luego de que un familiar descubriera a la víctima suspendida con una cuerda y solicitara el apoyo de los servicios de emergencia a través del 911. El fallecido fue identificado como Ramiro Díaz González, de 68 años de edad.

Socorristas de la Cruz Roja acudieron al lugar, donde únicamente pudieron confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales.

El hallazgo de Ramiro Díaz

Posteriormente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila tomaron conocimiento de los hechos y dispusieron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia correspondiente.

Investigaciones en curso

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que, de manera inicial, los familiares señalaron que el hombre había presentado síntomas de depresión en los últimos días. Sin embargo, indicó que las investigaciones continúan en curso con el fin de determinar con precisión las causas y circunstancias del fallecimiento.