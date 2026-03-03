Falla eléctrica retrasa apertura del Centro "Tu Nueva Historia" en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — A pesar de que el Gobierno municipal realizó pruebas antes de inaugurar el Centro Integral para Personas Mayores "Tu Nueva Historia", una última revisión previa al traslado de los residentes evidenció una caída de entre 30 y 40 por ciento en el amperaje, lo que obligó a posponer la mudanza de los adultos mayores.

Problemas eléctricos en el nuevo centro

La irregularidad fue confirmada por Luis Gibrán González Peña, director de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento de Piedras Negras, quien reconoció que la baja en el suministro afecta directamente a los equipos de mayor consumo, como los aires acondicionados y las bombas de agua.

El desperfecto pone en entredicho las revisiones realizadas antes de la inauguración del inmueble, pues la falla salió a relucir cuando el edificio estaba listo para recibir a los residentes.

Avances en la reparación

De acuerdo con el funcionario, ya se inició la reparación de la instalación eléctrica y los trabajos presentan un avance del 80 por ciento. Sin embargo, el problema retrasó el cambio de los adultos mayores, quienes permanecen a la espera de ocupar el nuevo espacio anunciado como parte de la estrategia de atención social del Municipio.

González Peña estimó que las adecuaciones quedarán concluidas en una semana, aunque aclaró que antes de autorizar la mudanza se realizará una nueva inspección con un perito experto de la Comisión Federal de Electricidad.

Cuestionamientos sobre la supervisión

La necesidad de una revisión externa revela que las pruebas iniciales no fueron suficientes para garantizar el correcto funcionamiento de un edificio destinado a una población vulnerable, en medio de cuestionamientos sobre la planeación y supervisión de la obra.