Indagan intoxicación de menor de un año en la colonia Acoros II

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una niña de un año y siete meses fue hospitalizada la noche del lunes tras presentar una posible intoxicación por la ingesta de una sustancia química en su hogar, ubicado en la colonia Acoros Dos, en la ciudad de Piedras Negras.

Según la información preliminar proporcionada por la madre, la menor habría tenido acceso al químico durante un descuido, desconociéndose hasta el momento la cantidad que logró consumir.

La niña fue trasladada de manera inmediata al Hospital General de Zona número 11 del IMSS, donde personal médico informó que su estado de salud es estable y que permanece bajo vigilancia médica.

Acciones de la autoridad

Al lugar acudieron autoridades de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila, quienes iniciaron las diligencias correspondientes y señalaron que, de forma inicial, el hecho se considera un accidente doméstico.

Evaluación de la PRONNIF

No obstante, el caso fue turnado a la PRONNIF con el fin de evaluar si existió alguna omisión de cuidado y determinar las acciones que correspondan conforme a la ley.