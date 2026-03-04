Definirá juez situación de pareja detenida por narcóticos en colonia Nueva Imagen

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Dos personas, un hombre y una mujer, fueron aseguradas por el delito de posesión de narcóticos con fines de suministro, tras un cateo efectuado en un domicilio ubicado en la colonia Nueva Imagen, en la ciudad.

El agente del Ministerio Público informó que, luego de la intervención, se iniciaron las investigaciones correspondientes, logrando integrar datos de prueba suficientes para sustentar la detención de los presuntos responsables.

Una vez resuelta su situación jurídica ante la autoridad ministerial, los implicados fueron presentados ante el juez de control, instancia que este día conocerá la formulación de imputación dentro del proceso penal.

El cateo y la detención

Las autoridades realizaron un cateo en un domicilio de la colonia Nueva Imagen, donde encontraron narcóticos que llevaron a la detención de los dos implicados. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio para combatir el tráfico de drogas en la región.

Proceso legal de los detenidos

Los detenidos fueron presentados ante el juez de control, quien determinará su situación legal en las próximas horas. La investigación continúa para esclarecer todos los detalles del caso y posibles vínculos con otras actividades delictivas.