Refuerzan blindaje en Coahuila tras operativos federales en otras entidades

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Autoridades estatales confirmaron que en Coahuila se mantiene un blindaje permanente de seguridad para evitar que situaciones delictivas registradas en otras entidades se desplacen hacia el estado.

El delegado regional de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Rigoberto Rodríguez, explicó que estas acciones se reforzaron luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", quien presuntamente tenía presencia en al menos 25 estados del país.

Aclaró que, hasta el momento, no se ha detectado el ingreso de ningún grupo delictivo a la entidad, ni siquiera de manera momentánea.

Acciones de la autoridad

Rodríguez detalló que existe una instrucción directa del fiscal general Federico Fernández Montañez para que las áreas de la Fiscalía, en particular las Agencias de Investigación Criminal, mantengan coordinación permanente con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, fuerzas federales y corporaciones municipales.

Indicó que estas acciones buscan fortalecer las labores de vigilancia en la línea fronteriza con Nuevo León, especialmente ante operativos federales realizados en otras regiones del país que han derivado en hechos de violencia.

Detalles confirmados

Finalmente, subrayó que Coahuila se mantiene en orden y en paz gracias al trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno y a la política de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, lo que —afirmó— ha permitido evitar reacciones o manifestaciones del crimen organizado en la entidad.