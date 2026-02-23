Obra anunciada en enero sigue sin avances en la colonia Don Antonio

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— A un mes de haber sido anunciadas con ceremonia oficial, algunas obras públicas en el municipio permanecen sin avance físico, pese a los plazos de ejecución comprometidos por la autoridad local.

Inconformidad en la comunidad

La construcción de un vado de concreto en la colonia Don Antonio, cuyo banderazo fue encabezado el 13 de enero de 2026 por el alcalde Jacobo Rodríguez, acompañado de regidores, no presenta progreso visible.

En una mampara colocada durante el acto protocolario se informó que la inversión sería de 1.2 millones de pesos; sin embargo, no se detalló públicamente a qué empresa o particular se le asignó el contrato.

Plazos de ejecución comprometidos

De acuerdo con lo anunciado ese día, los trabajos tendrían un plazo de ejecución de entre 45 y 60 días. No obstante, este lunes se cumplieron 40 días desde el arranque oficial y, en el sitio, no se observa maquinaria, personal ni labores iniciadas.

El área donde se proyectó la obra continúa en condiciones adversas para la circulación de vecinos y automovilistas de sectores aledaños, lo que ha generado inconformidad entre habitantes que esperaban una pronta intervención.