Confirman identidad de pareja fallecida en trágico accidente en la Ribereña

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila confirmó la identidad de la pareja que perdió la vida tras un accidente automovilístico registrado la mañana del domingo en la carretera Ribereña número 2, a la altura del ejido San Vicente.

Las víctimas fueron identificadas como Arnulfo del Río Hernández, de 52 años, ex policía municipal de Piedras Negras, quien conducía una camioneta Chevrolet Silverado 2007 color gris, y su acompañante Dulce de la Cruz.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el accidente ocurrió cuando un tráiler presentó una falla mecánica y quedó detenido sobre la vía. Posteriormente, la camioneta se impactó contra la parte posterior de la caja del tráiler, lo que generó un incendio que consumió por completo el vehículo.

Como consecuencia del siniestro, tanto el conductor como su acompañante fallecieron en el lugar debido a las llamas.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional reportaron el hecho a los agentes de Investigación Criminal, quienes se encargaron de tomar conocimiento y realizar los peritajes correspondientes.

Inicialmente se había informado que el tráiler había chocado contra la camioneta que se encontraba varada; sin embargo, las investigaciones establecieron que fue la pickup la que colisionó contra el tráiler detenido.

La Fiscalía indicó que, al tratarse de un hecho en el que las personas involucradas fallecieron, la carpeta de investigación se encuentra prácticamente concluida; no obstante, se llevará a cabo un dictamen de genética forense como parte del protocolo para confirmar la identidad oficial de los cuerpos.