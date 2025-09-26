Aseguran más de $200 mil USD en cocaína en el Puente Internacional de Del Río

DEL RIO, TX. – Más de 200 mil dólares en cocaína fueron asegurados por oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el Puente Internacional de Del Río, informó la dependencia federal.

El decomiso ocurrió el pasado 22 de septiembre, cuando una camioneta Chevrolet Silverado fue enviada a revisión secundaria. El vehículo era conducido por un hombre de 28 años, residente permanente legal de Estados Unidos, quien viajaba acompañado por dos pasajeros.

Durante la inspección, que incluyó el uso de tecnología no intrusiva y caninos especializados, los oficiales descubrieron seis paquetes que contenían aproximadamente 7 kilos de cocaína, ocultos dentro de figuras artesanales de obsidiana.

El valor estimado de la droga en el mercado negro es de $201,931 dólares.

"Esta importante incautación de narcóticos es un reflejo directo de la dedicación y la vigilancia de nuestros oficiales", declaró Liliana Flores, directora del puerto de entrada.

La CBP aseguró la droga, mientras que el Departamento de Seguridad Pública de Texas procedió con el arresto del conductor y los dos pasajeros, además de iniciar una investigación criminal por el intento de contrabando.