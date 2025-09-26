Envían a prisión a acusado de intentar matar a dos mujeres en PN

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de Justicia informó que José "N" fue vinculado a proceso y permanecerá internado en el Centro Penitenciario de la ciudad, tras ser acusado de agredir a dos mujeres en la colonia La Laja con la intención de robarles y privarlas de la vida.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando el imputado ingresó al domicilio de sus vecinas, a quienes atacó con un arma blanca, provocándoles lesiones de gravedad. Una de las víctimas estuvo a punto de perder una oreja debido a la severidad de las heridas.

Posteriormente, el agresor abrió un tanque de gas con la aparente intención de incendiarlas, pero logró huir del lugar con dinero en efectivo y joyas.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal lograron la detención del presunto responsable y recuperaron cerca de 11 mil pesos. Tras ser presentado ante el Ministerio Público, el caso fue judicializado por los delitos de tentativa de homicidio y robo con violencia.

Durante la audiencia celebrada este jueves, un juez de control determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal, y dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar.

La próxima audiencia fue programada para dentro de tres meses, plazo establecido para el cierre de la carpeta de investigación.