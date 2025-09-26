Alista Cabildo votación para remover a gerente de Simas; Menera llama a protestar

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En medio de una creciente confrontación política, el Cabildo de Piedras Negras someterá a votación este lunes 29 de septiembre declarar irregular al Consejo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), con el objetivo de destituir al actual gerente general, Lorenzo Menera.

La propuesta, impulsada por el alcalde Jacobo Rodríguez, surge tras semanas de tensiones públicas entre ambos funcionarios. El edil ha reiterado su intención de remover a Menera, argumentando presuntas irregularidades en el funcionamiento del Consejo.

"La votación busca reorganizar el Consejo y garantizar un manejo más transparente", ha declarado Rodríguez, asegurando que la medida se apega a la normatividad vigente.

En respuesta, Menera lanzó este viernes un llamado público a la ciudadanía nigropetense para manifestarse de forma pacífica el lunes a la 1:00 p.m. frente a la Presidencia Municipal.

A través de redes sociales, el gerente acusó al Cabildo de extralimitarse legalmente, afirmando que la iniciativa carece de sustento jurídico.

"Quieren quitar a un Consejo que fue nombrado y tomó protesta el 1 de enero, para el periodo 2025-2027, por el mismo presidente del Consejo, que es el alcalde. Nadie tiene la facultad para moverlos, según el Decreto Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila", advirtió.

Menera también recordó que su designación al frente de Simas fue parte de acuerdos políticos dentro de la coalición de gobierno, por lo que calificó la propuesta como una ruptura de compromisos fundamentales.

La votación del lunes podría representar un punto de quiebre en la administración municipal, con implicaciones legales y políticas tanto para el alcalde como para el gerente de Simas, en un ambiente cada vez más polarizado.