Avalan a María Esther como subgerente administrativa de SIMAS Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En medio de una rotación constante en puestos clave y bajo señalamientos por falta de claridad en los procesos internos, el Consejo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Piedras Negras aprobó este jueves, por mayoría, el nombramiento de María Esther Gámez González como nueva subgerente administrativa.

La propuesta, impulsada por el gerente general Lorenzo Menera Sierra, fue avalada tras la salida de Elvia Raquel Gómez, quien ocupaba el cargo de forma interina y que, sin mayores explicaciones públicas, fue reubicada en otra área del organismo.

Aunque se resaltó la experiencia previa de Gámez González en Simas Acuña, algunos consejeros cuestionaron la premura del cambio y la escasa información sobre el desempeño de la anterior encargada. El movimiento también generó inquietud entre el personal interno, debido a la falta de continuidad en la administración del organismo.

Con la aprobación, Gámez quedó facultada para la firma mancomunada de la cuenta bancaria que el sistema mantiene en Banorte, junto con el gerente general.

La designación se suma a una serie de relevos administrativos en Simas en los últimos meses, lo que ha despertado suspicacias sobre el manejo interno y la concentración de decisiones en la figura del gerente general.