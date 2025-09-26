Afectan los aranceles economía de maquilas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El despido de casi mil trabajadores por parte de las maquiladoras Rassini y Fujikura tendrá un impacto negativo en el comercio y los servicios de la ciudad, advirtió el economista y empresario local Héctor Rodríguez López.

De acuerdo con el especialista, la salida masiva de personal podría representar una pérdida económica de al menos 15 millones de pesos mensuales, monto correspondiente a los sueldos que dejarán de circular en la economía local.

"Esto afecta no solo a las familias de los trabajadores, sino a toda la cadena comercial que depende del consumo de esos ingresos", afirmó.

Rodríguez López subrayó que esta ola de reajustes no es un fenómeno exclusivo de Piedras Negras ni del estado de Coahuila, sino una tendencia nacional provocada, dijo, por decisiones erráticas del Gobierno Federal.

Además, señaló que las recientes medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos están obligando a muchas empresas a replantear sus operaciones para evitar mayores afectaciones económicas.