Aseguran 12 kilos de cocaína en locomotora de Ferromex en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades federales aseguraron 12 kilos de cocaína ocultos en una locomotora de Ferromex que se dirigía de Piedras Negras hacia Eagle Pass, Texas, y detuvieron a dos empleados de la empresa, presuntamente implicados en el traslado de la droga.

El operativo se realizó a escasos metros de la frontera con Estados Unidos, cuando elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano intervinieron para resguardar el área. La droga estaba distribuida en varios paquetes, ocultos dentro de dos mochilas negras.

Los dos trabajadores, quienes fungían como operadores de la locomotora, fueron arrestados en el sitio y posteriormente trasladados para ser consignados ante la Subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se dará continuidad a las investigaciones.