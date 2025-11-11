Liberan bajo fianza a hombre acusado de disparar contra patrullero en Eagle Pass

EAGLE PASS, TEXAS. — Iván Rodríguez, de 34 años, señalado como presunto responsable de disparar contra el patrullero estatal de Texas, Pedro Elizondo, fue liberado la tarde del domingo tras cubrir una fianza.

Familiares del detenido depositaron 17 mil 500 dólares, equivalentes al 10 por ciento de los 175 mil dólares que un juez había establecido. Rodríguez permanecía recluido en el Centro de Detención Tom Bowles desde que fue dado de alta del hospital, adonde fue ingresado luego del tiroteo. Salió del penal alrededor de la 1 de la tarde.

La balacera ocurrió el pasado viernes en el estacionamiento del Mall de las Águilas, un sitio frecuentado por familias de la región, lo que provocó alarma y una fuerte presencia policial. La Policía de Eagle Pass mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el ataque.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el enfrentamiento entre Rodríguez y Elizondo estaría relacionado con problemas personales derivados de un presunto triángulo amoroso.