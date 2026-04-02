Aparatoso choque múltiple en la carretera 57 deja varios heridos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La noche del miércoles se registró un aparatoso accidente sobre la carretera 57, a la altura de la delegación Venustiano Carranza, en el municipio de Nava, donde cuatro vehículos se vieron involucrados, dejando como resultado varias personas heridas.

El accidente ocurrió en el kilómetro 10 de la carretera 57, involucrando cuatro vehículos.

El incidente tuvo lugar en el kilómetro 10 de dicha vía, donde colisionaron dos automóviles —uno gris y otro negro— y dos camionetas pickup, una de color blanco y otra gris.

Paramédicos trasladaron a los heridos a hospitales de Piedras Negras para recibir atención médica.

Paramédicos trasladaron a los lesionados a diversos hospitales de Piedras Negras, donde recibieron atención médica especializada.

Las autoridades investigan el accidente y determinarán la responsabilidad de los involucrados.

Autoridades de la Delegación Venustiano Carranza, en coordinación con agentes de la Agencia de Investigación Criminal, acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes. Las investigaciones quedaron a cargo del Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que determinará la responsabilidad de los involucrados.