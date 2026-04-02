Incendian camioneta y dejan mensaje "Por infiel" en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un aparente acto de venganza motivado por un conflicto personal derivó en el incendio de una camioneta en el estacionamiento de un cineplex, ubicado sobre el bulevar Manuel Pérez Treviño, en el sector Residencial Tecnológico de Piedras Negras.

Elementos del cuerpo de bomberos acudieron al reporte y lograron sofocar el fuego que consumía una camioneta Voyager color gris, la cual resultó con daños materiales de consideración.

¿Cómo ocurrió el incendio?

Durante la inspección, autoridades y el propietario detectaron indicios que apuntan a que el incendio fue provocado de manera intencional. El parabrisas delantero presentaba daños, lo que hace suponer que fue quebrado antes de iniciar el siniestro.

Además, en una de las ventanas del vehículo fue localizado un mensaje con la leyenda "Por infiel", acompañado de una palabra altisonante, lo que refuerza la hipótesis de un móvil pasional detrás de los hechos.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila exhortaron al afectado a presentar la denuncia correspondiente para dar seguimiento al caso.