Consignan a hombre acusado de abuso contra menor en Lomas de Santiago

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre identificado como José Enrique N, de 48 años, fue consignado ante el Ministerio Público tras ser señalado como presunto responsable de abuso en contra de su hijastra de 13 años, en hechos ocurridos en la colonia Lomas de Santiago.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, ya existe una denuncia formal interpuesta por los representantes de la víctima, lo que permite avanzar en la integración del caso y su judicialización.

El funcionario explicó que las autoridades continúan trabajando de manera coordinada con el Centro del Empoderamiento de la Mujer y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), con el objetivo de recabar más datos de prueba que permitan obtener la vinculación a proceso del imputado.

Detalles confirmados

Asimismo, se informó que la menor afectada recibe atención especializada como parte del acompañamiento institucional ante este tipo de situaciones.