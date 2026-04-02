No hubo acuerdo con SEGOB por ausencia del alcalde: Lorenzo Menera

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En medio del conflicto político por el control del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), el gerente general Lorenzo Menera confirmó que funcionarios de la Secretaría de Gobernación realizaron una visita a la ciudad para atender la situación de inestabilidad que enfrenta la administración municipal.

El funcionario explicó que el objetivo del acercamiento fue contribuir a que el municipio recupere condiciones de gobernabilidad. "Sabemos quienes vivimos en Piedras Negras que hay una inestabilidad política y por esa razón nos visitaron", expresó.

Sin embargo, indicó que no se lograron acuerdos debido a la ausencia del alcalde durante la visita de los representantes federales. "Me dijeron que iban a hablar con el alcalde, pero se comenta que no los recibió porque ya se iba de vacaciones", declaró.

Menera reiteró su disposición para que el conflicto concluya, siempre que se respeten los acuerdos vigentes dentro del organismo operador del agua, y defendió la legalidad de la actual integración del consejo.

Afirmó que dicho órgano cuenta con validaciones ante notario público, el Registro Público de la Propiedad, el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado, lo que respalda su permanencia al frente del sistema.

Asimismo, consideró que la intervención de la dependencia federal evidencia la magnitud del conflicto político local. "Ya se me hacía mucho que no interviniera la Secretaría de Gobernación, porque su función es que se gobierne en paz y no llegar a estos extremos", sostuvo.

Finalmente, señaló que en al menos tres ocasiones se ha intentado removerlo del cargo sin cumplir con los requisitos legales establecidos. "Tres veces han querido quitarnos como gerente y no han logrado lo que marca la ley, 14 votos", dijo, al tiempo que acusó presiones y señalamientos por parte del gobierno municipal en medio de la disputa.