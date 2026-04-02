Capturan a presunto ladrón serial en la colonia Morelos de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre fue detenido por autoridades estatales tras ser identificado como presunto responsable de varios robos a casa habitación en la colonia Morelos de Piedras Negras.

Detención de José Luis N

La detención fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Policía Civil Coahuila, luego de que se integrara una carpeta de investigación a partir de denuncias ciudadanas.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que se obtuvo una orden de aprehensión en contra de José Luis N, misma que fue cumplimentada por los agentes.

Tras su detención, el sujeto será presentado ante un juez para llevar a cabo la audiencia inicial, en la que se definirá su situación legal.

Las autoridades no descartan que el detenido esté relacionado con otros casos similares, por lo que, de confirmarse, podría enfrentar múltiples procesos ante la justicia.