Fiscalía insiste en vincular a proceso a Juan N por homicidio de ranchero en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Concluyó este jueves la audiencia en la que se definió la situación jurídica de Juan N., señalado por el homicidio del ranchero Aurelio Téllez Arteaga, luego de que venciera la duplicidad del término constitucional solicitada por la defensa.

Previo a la diligencia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte I, informó que el Ministerio Público mantendría su solicitud de vinculación a proceso, al considerar que existen datos de prueba suficientes para acreditar la probable responsabilidad del imputado.

Explicó que durante la audiencia la representación social expondría los medios de prueba integrados en la carpeta de investigación para fortalecer su teoría del caso y solicitar que se mantuvieran las medidas cautelares correspondientes.

"El Ministerio Público insistirá en su petición de vinculación a proceso y en las medidas cautelares. Será la autoridad judicial la que determine si existen elementos suficientes para respaldar la pretensión de la representación social", declaró Rodríguez Ríos.

Juan N. es investigado por el homicidio de Aurelio Téllez Arteaga, de 67 años, ocurrido el pasado viernes en un rancho de Piedras Negras.

De acuerdo con las indagatorias, después de sostener una discusión con la víctima, el imputado se retiró del lugar y posteriormente regresó con una escopeta, con la que presuntamente le disparó a quemarropa.

Tras el ataque, intentó escapar, pero fue herido en el cuello por familiares del ranchero, quienes trataron de detenerlo. Posteriormente, fue localizado entre la maleza, trasladado a un hospital bajo custodia y, más tarde, ingresado al penal.

Con la conclusión de la audiencia, corresponde a la autoridad judicial determinar si los datos de prueba presentados por el Ministerio Público son suficientes para vincular a proceso a Juan N. por el delito de homicidio.