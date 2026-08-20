Fiscalía descarta enfrentamiento en Hidalgo; persecución se originó en la Región Carbonífera

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Fiscalía General de Justicia Zona Norte Uno descartó que se haya registrado un enfrentamiento entre elementos estatales y civiles armados en el municipio de Hidalgo, luego del operativo desplegado durante la tarde del martes.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía Zona Norte Uno, precisó que los hechos ocurrieron en realidad en la Región Carbonífera, donde elementos estatales iniciaron una persecución de civiles armados que posteriormente tomaron rumbo hacia la Zona Norte.

Ante la posibilidad de que los sospechosos ingresaran a esta región, las corporaciones de seguridad activaron un dispositivo de vigilancia, principalmente en los sectores hacia donde se dirigían.

Durante el operativo fue localizada y asegurada una camioneta Dodge RAM gris, presuntamente utilizada por los civiles armados, quienes abandonaron la unidad.

El delegado señaló que, de acuerdo con los primeros indicios, los civiles habrían arrojado ponchallantas durante la persecución, lo que provocó daños a una unidad oficial de la Policía Estatal PAR.

Las unidades relacionadas con los hechos fueron trasladadas a Piedras Negras, mientras que la investigación será encabezada por la Fiscalía de la Región Carbonífera, debido a que fue en esa zona donde se originó la persecución.

Rodríguez Ríos indicó que la Fiscalía Zona Norte Uno mantendrá coordinación con las autoridades de aquella región para intercambiar información y colaborar en la búsqueda de los civiles armados que consiguieron huir.