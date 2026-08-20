Detienen a mujer de Del Rio por presunto tráfico de migrantes ligado a muertes en Texas

EAGLE PASS, TEXAS. — Karina García, de 37 años y residente de Del Rio, fue detenida y compareció ante una corte federal por su presunta participación en una red de tráfico de migrantes relacionada con la muerte de varias personas halladas en mayo dentro de un contenedor de carga, cerca de Laredo.

De acuerdo con documentos judiciales, García se entregó voluntariamente en el puente internacional de Del Rio, tras una investigación encabezada por la División de Inteligencia de la Patrulla Fronteriza, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Detalles de la detención

La mujer tuvo su primera comparecencia ante un tribunal federal la tarde del martes. Las autoridades la identifican como una de las presuntas integrantes con un papel relevante dentro de una organización dedicada al tráfico de migrantes durante aproximadamente tres años.

Según la acusación, la red utilizaba de manera ilegal trenes de carga para trasladar a migrantes hacia el interior de Estados Unidos, después de que ingresaban irregularmente desde México.

Los pagos por cada migrante transportado, cubiertos por los propios viajeros o por familiares y conocidos, oscilaban entre mil 500 y 10 mil dólares. El dinero era entregado a integrantes de la organización en Honduras, México, Estados Unidos y otros lugares.

Cargos y posibles consecuencias

García fue acusada formalmente en julio de un cargo por conspiración para transportar migrantes en situación irregular con resultado de muerte, y otro por ayudar y facilitar su traslado con resultado de muerte.

De ser declarada culpable, podría enfrentar una pena de hasta cadena perpetua. En caso de una condena, la sentencia será determinada por un juez federal conforme a las pautas federales y otros factores establecidos por la ley.

El caso forma parte de una investigación de mayor alcance. El mes pasado, una operación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional derivó en la detención de otros ocho acusados en distintas zonas del centro y sur de Texas.

La investigación federal contempla a 11 personas señaladas por su presunta participación en la operación.

Entre los acusados se encuentran Karina García y Mayra Alejandra Huerta, ambas de Del Rio; Éric Hernández, de Eagle Pass; así como Edson Alejandro Pérez, Seferino Huerta Casillas, Jonás Ulloa Aguilera, María Norma Neri de Morán, Damián Huerta Analucas, Rosario Cristal López Saldaña, Franklin Williams Ayala Aguilera y Pascual Raymundo Loarca.