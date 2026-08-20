Hombre ingresa grave al IMSS tras ser herido con arma punzocortante

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un hombre ingresó en estado grave a la Clínica 11 del IMSS, en Piedras Negras, luego de sufrir lesiones provocadas por un arma punzocortante.

De acuerdo con el reporte recibido por las autoridades, el paciente fue trasladado al hospital por sus propios familiares, quienes solicitaron atención médica debido a la gravedad de las heridas.

Acciones de la autoridad

Personal de Trabajo Social de la clínica notificó el ingreso y solicitó la intervención de las autoridades para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las indagatorias correspondientes.

Detalles confirmados

Hasta el momento, no se han precisado las circunstancias en las que el hombre resultó lesionado ni el lugar donde ocurrió la agresión.