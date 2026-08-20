Mujer se retracta durante audiencia y acusado no es vinculado en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La denuncia de una mujer contra su pareja por una presunta privación ilegal de la libertad terminó ayer con la no vinculación a proceso del acusado, luego de que, durante la audiencia inicial, la propia víctima se retractara de los señalamientos.

Brandon Miguel N., de 30 años, había sido detenido tras una investigación iniciada luego de que familiares de la mujer reportaran que presuntamente se encontraba retenida contra su voluntad dentro de un domicilio de la colonia Ácoros.

La retractación de la víctima

De acuerdo con Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia en la Región Norte Uno, el Ministerio Público realizó las diligencias correspondientes y reunió elementos suficientes para judicializar el caso, al grado de obtener una orden de aprehensión contra el señalado.

Sin embargo, durante la audiencia inicial, la mujer modificó su postura y, mediante su declaración, favoreció al imputado al desmentir los hechos denunciados previamente por sus familiares.

Reacciones de la Fiscalía

La manifestación de la víctima, aunada a los argumentos planteados por la defensa, fue considerada por el juez para determinar la no vinculación a proceso y ordenar la libertad de Brandon Miguel N.

Rodríguez Ríos sostuvo que la Fiscalía no comparte la determinación judicial y anticipó que buscará apelar la resolución dentro de la carpeta de investigación.

Explicó que, aunque el Ministerio Público considera que existe una situación de vulnerabilidad que debe ser atendida, la autoridad no puede sustituir la voluntad de la víctima cuando esta decide retirar o modificar su denuncia.

El funcionario señaló que este comportamiento es recurrente en investigaciones relacionadas con violencia familiar o delitos cometidos entre parejas. En algunos casos, dijo, las víctimas desisten cuando advierten que el procedimiento puede llevar a su pareja a prisión.

Advirtió que retirar una denuncia no elimina necesariamente la situación de riesgo, pues una persona que ha sido víctima de violencia puede quedar expuesta a que los hechos se repitan o escalen.

Rodríguez Ríos destacó que uno de los objetivos de la Fiscalía es generar condiciones para que las víctimas puedan mantenerse firmes en sus denuncias y recibir protección, aunque reconoció que, en este caso, la falta de respaldo de la afectada impidió avanzar en la acusación.