Concluye Fiscalía investigación por la muerte de adolescente de 13 años en Allende

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Fiscalía General del Estado confirmó que concluyó las diligencias periciales relacionadas con la muerte de Sofhia N, de 13 años, quien fue localizada sin vida en el interior de su domicilio, en el municipio de Allende.

Acciones de la autoridad

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que hasta el momento no se ha establecido un motivo específico que explique lo ocurrido, por lo que la carpeta de investigación se integró con base en las actuaciones ministeriales y periciales correspondientes.

Como parte de las indagatorias, personal de la Fiscalía entrevistó a la madre de la menor, quien manifestó desconocer las circunstancias o factores que pudieran haber derivado en el fallecimiento de su hija.

Detalles confirmados

El funcionario precisó que ya fue practicada la necropsia de ley, procedimiento que permitió avanzar con los trámites ministeriales para la entrega del cuerpo a sus familiares y la conclusión de la investigación.

Gómez Rodríguez reiteró que, con la información recabada hasta el momento, la autoridad no cuenta con elementos que permitan determinar el detonante del hecho.