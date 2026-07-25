Encuentran sin vida a hombre de 33 años en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La cifra de suicidios registrados en Piedras Negras durante 2026 aumentó a 27, luego de que un hombre de 33 años fuera encontrado sin vida durante la madrugada de este viernes en una vivienda de la colonia Los Olivos.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, la víctima fue identificada como Edgar Fernando N. Horas antes convivía con familiares y amigos en una reunión donde preparaban una carne asada. En el transcurso del encuentro manifestó su inconformidad por la música que se escuchaba; sin embargo, al no llegar a un acuerdo, decidió retirarse e ingresar solo al domicilio.

Tras varios minutos sin saber de él, su pareja salió a buscarlo y lo encontró en el patio trasero. De inmediato fue trasladado al Hospital General de Zona No. 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde el personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al hospital para iniciar las diligencias correspondientes. Posteriormente ordenaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para integrar la carpeta de investigación.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, confirmó que con este hecho suman 27 suicidios registrados en Piedras Negras en lo que va del presente año.