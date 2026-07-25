Queda libre tras negarse su madre a denunciarlo por presunta violencia familiar en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La negativa de una mujer a denunciar a su propio hijo por una presunta agresión física impidió que la Fiscalía procediera penalmente por el delito de violencia familiar, por lo que el señalado recuperó su libertad una vez concluido el plazo legal de su detención.

De acuerdo con el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, Epigmenio "N" permanecía asegurado por un hecho distinto, relacionado con el delito de violencia contra miembros de instituciones de seguridad. Al cumplirse las 48 horas establecidas por la ley sin existir otra causa que justificara mantenerlo privado de la libertad, fue puesto en libertad.

La negativa de la madre a denunciar

El funcionario explicó que, de manera paralela, el Ministerio Público abrió una investigación por la agresión que presuntamente cometió en contra de su madre en un domicilio de la colonia Montes. Sin embargo, la integración del caso no avanzó debido a que la afectada decidió no ejercer acción legal contra su hijo.

Medidas de protección para la víctima

Pese a la liberación del imputado, la autoridad ministerial mantuvo vigente el expediente bajo las reservas de ley y dictó medidas de protección en favor de la víctima, con el propósito de prevenir un nuevo episodio de violencia.

Gómez Rodríguez señaló que, si el hombre desacata dichas medidas o incurre nuevamente en conductas violentas contra la afectada, las autoridades podrán intervenir nuevamente conforme a las disposiciones legales aplicables.