Jacobo Rodríguez defiende feria, proyecto El Álamo y responde a acusaciones sobre Múzquiz

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El alcalde Jacobo Rodríguez defendió este viernes la autorización para que un particular organice la próxima Feria de Piedras Negras, rechazó las críticas al proyecto habitacional El Álamo, desarrollado en un predio que su propia administración reconoció como cauce natural de escurrimientos, y negó irregularidades en los señalamientos sobre presuntos contratos relacionados con el Municipio de Múzquiz, durante su conferencia matutina.

¿Qué dijo Jacobo Rodríguez sobre la Feria?

Sobre la organización de la feria, el edil sostuvo que el permiso otorgado a un empresario no constituye un "regalo", como afirmó el síndico Guillermo Sánchez, al asegurar que el Municipio no destinará recursos para la realización del evento. Sin embargo, no precisó cuál será el beneficio económico que obtendrá el Ayuntamiento al término de la feria.

Detalles sobre el desarrollo habitacional El Álamo

En relación con el desarrollo habitacional El Álamo, cuya superficie registró acumulaciones de agua durante las lluvias de mayo y junio, Rodríguez afirmó que "no se puede inundar un fraccionamiento que no existe", al argumentar que únicamente se realizan trabajos de preparación del terreno. No obstante, el director de Obras Públicas, Gibrán González, había reconocido previamente que el predio se ubica sobre un cauce natural por donde históricamente escurre un importante volumen de agua.

Reacciones a las acusaciones sobre contratos

Respecto a las acusaciones formuladas por la exsecretaria del Ayuntamiento de Múzquiz, Mónica Escalera, el alcalde negó que la empresa administrada por integrantes de su familia hubiera vendido de manera directa patrullas al Gobierno Municipal de ese municipio. Afirmó que las unidades fueron comercializadas inicialmente a un tercero, quien posteriormente las equipó y las vendió al Ayuntamiento de Múzquiz. También aseguró que las obras facturadas fueron ejecutadas y rechazó cualquier participación en un presunto desvío de recursos públicos, al atribuir los señalamientos a diferencias políticas entre exintegrantes de aquella administración.

Durante la misma conferencia, Rodríguez volvió a lanzar críticas contra el gerente suspendido de Simas, Lorenzo Menera, a quien calificó como un "completo inepto" al responder a los cuestionamientos por los recientes episodios de agua turbia registrados en la ciudad. El alcalde atribuyó esa situación al incremento en el caudal del río Bravo.

Asimismo, desestimó las declaraciones de regidores integrantes del Consejo Municipal del Transporte respecto al proceso para otorgar 120 nuevas concesiones de taxi. Insistió en que existe un estudio técnico que justifica ampliar el padrón de concesionarios y acusó, sin presentar evidencia, a sus críticos de buscar preservar intereses dentro del gremio.