Vinculan a proceso a hombre por apuñalar a su expareja y al hermano de ésta en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – José N fue vinculado a proceso y enviado al Centro Penitenciario de Piedras Negras tras ser señalado como presunto responsable de agredir con un arma blanca a su expareja y al hermano de ésta durante un hecho ocurrido en la colonia Villas del Carmen.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados en la investigación, mismos que fueron considerados suficientes por el juez para iniciar el proceso penal en su contra.

Acciones de la autoridad

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el imputado fue detenido inicialmente por el delito de violencia familiar y posteriormente quedó a disposición de la autoridad judicial, donde se resolvió su situación jurídica.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva justificada, por lo que José N. permanecerá recluido en el penal de esta ciudad mientras avanza el procedimiento.

Detalles confirmados

La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público continuará integrando la carpeta correspondiente antes de la siguiente etapa del proceso.