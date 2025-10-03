Amenazas falsas de tiroteo alarman a escuelas de Eagle Pass

EAGLE PASS, TEXAS. – En menos de una semana, tres escuelas primarias del Distrito Escolar de Eagle Pass han sido escenario de amenazas de tiroteo, que tras las investigaciones preliminares resultaron ser bromas realizadas por alumnos hacia sus compañeros. Aun así, la situación ha encendido las alarmas entre autoridades escolares, padres de familia y cuerpos de seguridad.

El superintendente del distrito, Samuel Mijares, expresó su preocupación por el creciente número de este tipo de conductas y exhortó a los padres a estar atentos al comportamiento de sus hijos. "Hablen con ellos y recalquen que este tipo de comentarios no se deben hacer. Generan miedo, caos y movilizan recursos policiacos que podrían estar atendiendo emergencias reales", declaró.

Mijares subrayó que todas las amenazas, sin importar su origen o contexto, son tomadas con seriedad, investigadas a fondo, y los alumnos responsables enfrentan consecuencias disciplinarias conforme a los protocolos establecidos.

El superintendente también advirtió sobre la influencia negativa de ciertos videojuegos violentos, los cuales, dijo, pueden alterar la percepción de los menores sobre la gravedad de estos temas.

Para reforzar la seguridad, Mijares informó que la Policía de Eagle Pass ya colabora con el distrito en medidas preventivas, incluyendo mayor presencia en planteles y fortalecimiento de los protocolos de respuesta rápida ante cualquier incidente potencial.