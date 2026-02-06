Turnan a la FGR denuncia por presunta negligencia en IMSS de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, Coah.– Una joven identificada como Lesly N acudió a las instalaciones del Ministerio Público para interponer una denuncia por presunta negligencia médica en contra del Hospital General de Zona número 11 del IMSS, luego de que perdiera a su bebé cuando aún se encontraba en etapa de gestación.

De acuerdo con la información proporcionada, la mujer se presentó inicialmente en el hospital el pasado 30 de enero, debido a que ya había cumplido 40 semanas de embarazo. Sin embargo, durante varios días fue enviada de regreso a su domicilio, al no encontrarse, presuntamente, en trabajo de parto.

Fue hasta el 3 de febrero cuando, tras presentar un deterioro en su estado de salud, volvió a acudir al hospital. Al ser valorada por el personal médico, se le notificó que el producto ya no contaba con signos vitales.

Ante estos hechos, la afectada decidió presentar una querella, al considerar que existieron omisiones en la atención médica que recibió durante los días previos.

Acciones de la autoridad

El delegado regional de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, explicó que, al tratarse de un hospital de competencia federal, la investigación fue canalizada a la Fiscalía General de la República, instancia que solicitará el expediente clínico para integrar la carpeta de investigación correspondiente y esclarecer lo ocurrido.