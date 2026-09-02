Fuerte olor y plaga de moscas movilizan a policías en colonia Lázaro Cárdenas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una movilización de elementos de la Policía Municipal, Agencia de Investigación Criminal (AIC) y Policía Estatal se registró la tarde del martes en un domicilio de la calle Rosas Saucedo, en la colonia Lázaro Cárdenas, luego de que vecinos reportaran fuertes olores fétidos y una gran cantidad de moscas.

Ante el reporte, las corporaciones acudieron al inmueble, acordonaron el área y realizaron una inspección al interior para descartar que se tratara de una situación de mayor gravedad.

Acciones de la autoridad

Durante varias horas, los agentes efectuaron diversas diligencias en el domicilio hasta establecer que, aparentemente, los malos olores provenían de un refrigerador que contenía alimentos en avanzado estado de descomposición.

El estado de los alimentos también habría provocado la presencia de numerosas moscas en el inmueble, situación que generó alarma entre los vecinos del sector.

Detalles confirmados

Tras concluir la revisión, las autoridades descartaron que existiera otra situación de riesgo y se retiraron del lugar, sin que se reportaran personas lesionadas ni otro incidente relacionado con el operativo.