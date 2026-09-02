Exhiben maltrato a can y piden identificar al conductor

Ciudad Acuña, Coahuila.- Por medio de redes sociales fue expuesto el caso de un conductor que llevaba arrastrando a un can, situación que generó presión para identificar al responsable. La mascota habría sufrido daños al permanecer arrastrándose durante cierta distancia mientras el conductor continuaba su trayecto.

Tras la difusión del caso, usuarios de redes sociales comenzaron a presionar para identificar a la persona que conducía la unidad.

Presión en redes sociales por el maltrato animal

Estos casos de maltrato animal han continuado registrándose, mientras se mantiene la presión para erradicarlos.

Posible identificación del conductor

Se presume que ya habrían dado con el conductor y que se estaría trabajando para determinar la sanción correspondiente por el presunto caso de maltrato animal.