Trabajador cae de cuatro metros mientras soldaba en Villa Real

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un hombre de aproximadamente 40 años resultó lesionado la mañana de este miércoles, luego de caer de una altura cercana a los cuatro metros mientras realizaba trabajos de soldadura en una construcción de la colonia Villa Real.

El accidente ocurrió en Villa Real

El accidente ocurrió sobre el Camino a Tinajas, en las inmediaciones de una gasera, donde se movilizaron paramédicos de Protección Civil y Bomberos, así como elementos de Seguridad Pública Municipal.

Al llegar al lugar, los cuerpos de emergencia localizaron a Jesús, quien había caído desde el techo de la construcción mientras realizaba labores de soldadura.

Condiciones de seguridad en la obra

De acuerdo con sus compañeros de trabajo, el hombre presuntamente no contaba con el equipo de seguridad necesario para realizar dichas labores.

Debido a la altura de la caída, el trabajador presentó lesiones que podrían corresponder a diversas fracturas, por lo que recibió atención prehospitalaria antes de ser trasladado al Hospital General Salvador Chavarría para su valoración médica.

Elementos de las corporaciones tomaron conocimiento del accidente, mientras que las instancias correspondientes determinarán las condiciones de seguridad en las que se desarrollaban los trabajos y las circunstancias que derivaron en la caída.