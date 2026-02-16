Conductor ebrio provoca fuerte choque en cruce de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La imprudencia de un conductor bajo los efectos del alcohol provocó un aparatoso accidente vial en el cruce de las avenidas Berrueto y San Felipe, donde únicamente se reportaron daños materiales.

Según el informe preliminar de las autoridades de Tránsito, el conductor de un Nissan Sentra gris no respetó la circulación preferente y terminó impactándose contra una camioneta RAM blanca.

Detalles confirmados

Durante la revisión médica y administrativa, se estableció que el automovilista se encontraba en segundo grado de ebriedad al momento del percance.

Elementos de emergencia arribaron al sitio para evaluar al conductor de la camioneta involucrada, quien no presentó lesiones de consideración ni requirió ser trasladado a un nosocomio.

Acciones de la autoridad

Finalmente, el caso fue canalizado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para iniciar el procedimiento correspondiente y deslindar responsabilidades conforme a la ley.