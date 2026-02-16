Detienen a hombre por encerrar, golpear e incendiar su casa con madre y esposa dentro en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre de 40 años fue arrestado en la colonia Periodistas de Piedras Negras, luego de ser señalado por presuntamente mantener privadas de la libertad a su madre y a su esposa, agredirlas físicamente y provocar un incendio en su vivienda.

El incidente ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Sergio Treviño, donde el detenido, identificado como Juan Luis N, habría encerrado a ambas mujeres en habitaciones separadas. Trascendió que las víctimas fueron golpeadas con un objeto contundente y que la esposa fue inyectada con insulina, en un posible intento de homicidio.

Detalles confirmados

Posteriormente, el agresor habría rociado gasolina dentro del inmueble y provocado el incendio. Vecinos intervinieron de inmediato y lograron rescatar a las dos mujeres antes de que el fuego se extendiera.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital General Dr. Salvador Chavarría, donde se reportan en estado delicado.

Acciones de la autoridad

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. El caso será integrado con el apoyo del Centro de Empoderamiento de la Mujer para dar seguimiento legal a los hechos.