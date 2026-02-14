Video revela presunta extorsión del gerente del SIMAS al alcalde de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un video difundido en redes sociales exhibe al gerente del SIMAS, Lorenzo Menera, presuntamente planteando una exigencia de 500 mil pesos mensuales al alcalde Jacobo Rodríguez, a cambio de que regidores afines a su bloque político votaran a favor de la cuenta pública municipal.

En el material audiovisual, cuya autenticidad no ha sido oficialmente confirmada por las autoridades, se escucha una voz atribuida a Menera Sierra afirmar: "Por eso le aguantamos la cuenta pública en contra", en conversación con una persona no identificada. En el diálogo también se queja de que no se había "arreglado nada".

¿Qué se escucha en el video?

En otro fragmento, el funcionario admite que habría dado instrucciones a un individuo identificado únicamente como "Víctor" para que ya "arreglara todo a la c..." y le "tumbara una feria" al alcalde.

De acuerdo con el contenido del video, la suma exigida ascendería a 500 mil pesos mensuales como supuesto "apoyo al movimiento", lo que podría configurar un intento de extorsión a cambio de destrabar la aprobación de las cuentas públicas del Municipio.

Desencuentros entre el alcalde y el SIMAS

Durante la actual administración municipal en Piedras Negras, los desencuentros entre el alcalde y el titular del SIMAS han sido constantes.

Regidores identificados con el bloque político de Menera han votado en contra de diversos puntos impulsados por el Ejecutivo municipal, entre ellos la aprobación de presupuestos de apoyo.

La difusión del video intensifica la confrontación política en el Cabildo y podría derivar en consecuencias legales, en caso de que las autoridades determinen la existencia de conductas constitutivas de delito.